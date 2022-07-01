وزعت وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ما يزيد عن (45) ألف وجبة جافة لضيوف الرحمن منذ بداية توافدهم على صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز.

حقيبة وهدايا:

كما وزعت ما يزيد على (43) ألف حقيبة متنوعة المحتويات تعينهم أثناء أداء مناسكهم وهي عبارة عن مظلة، وسجادة، وكمامة، ومصحف، وصور للحجر الأسود، وماء زمزم، وكتاب حصن المسلم.

وأوضح عبدالله بن حسن الشهري، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، أن هذا الاستقبال يأتي ضمن ما تقوم به الرئاسة من دور هام وكبير في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من خلال توزيع الهدايا العينية والحقائب الدعوية والوجبات الجافة التي تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

خدمة ضيوف الرحمن:

من جانبه، أوضح مدير إدارة الخدمات والمناسبات ريان بن يوسف الراشد أن هذه الأعمال والجهود التي تقوم بها إدارة الخدمات والمناسبات تأتي ضمن مشروع تتبناه الإدارة لتفعيل المواقع الخارجية في عدد من مطارات المملكة تعمل من خلالها على خدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن وأن هذه المرحلة جزء من مراحل قادمة تهدف إلى تقديم خدمات الرئاسة لضيوف الرحمن ونقل الصورة المشرقة لهذه البلاد المبارك.

وتأتي كل هذه الجهود والخدمات وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من سعادة وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي في بذل كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.