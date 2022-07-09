وزعت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام لضيوف الرحمن القادمين لأداء طواف الإفاضة، بـ (5) لغات عالمية وهي: (العربية- الإنجليزية- الأوردية- الفرنسية- الإندونيسية).

دليل الإرشاد المكاني:

وبين مدير عام الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، المهندس أديب بن حسن كاظم، أن “دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام” أحد خدمات منظومة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام والتي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر لتستهدف كافة شرائح الزوار وضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

إيضاح كافة الخدمات:

وأضاف أن دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام يسهم في إيضاح كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام مثل: (مواقع دورات المياه، مقرات توزيع العربات، ومواقع المراكز الصحية، ومكاتب الإرشاد، ومكاتب المفقودات وغيرها).