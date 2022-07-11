وزعت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية (50) ألف مظلة على الحجاج المتعجلين والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس، وذلك ضمن مبادرة ” اجتماعي ” بعنوان “مظلة الحرمين ” أحد برامج حملة الرئاسة التي أطلقتها بعنوان “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في عامها العاشر.

وتهدف المبادرة إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الوداع، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.