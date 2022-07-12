وزعت وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشركات المجتمعية، ممثلة بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، (50) آلف هدية، على الحجاج داخل المسجد الحرام، وهي عبارة عن (مراوح كهربائية ومظلات).

ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي أطلقتها بعنوان خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر.

وأفاد مدير العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ جهاد محمد العتيبي بأن هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لحجاج بيت الله الحرام.