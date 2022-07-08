وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وحدة السفر وشؤون الصائمين، عددًا من وجبات الإفطار على الصائمين المصلين وضيوف الرحمن والعاملين بالمسجد الحرام منذ غرة شهر ذي الحجة وحتى يوم عرفة والبالغ عددها (50) ألف وجبة جافة.

توزيع وجبات الإفطار:

وقال مدير وحدة السفر وشؤون الصائمين إبراهيم الحجيلي: إنه تم توزيع وجبات الإفطار على المصلين والحجاج والعاملين في المسجد الحرام.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.