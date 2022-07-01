حثت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قاصدي المسجد الحرام، على ضرورة الالتزام بعدة أمور من أجل الوقاية داخل الحرم.

تجنب الزحام والتدافع:

ودعت رئاسة شؤون الحرمين في إنفوجراف، قاصدي المسجد الحرام والحجاج، إلى تجنب الزحام والتدافع في بوابات المسجد، مناشدة إياهم مساعدة رجال الأمن والعاملين من أجل السلامة.

إجراءات مكثفة:

وتتخذ رئاسة شؤون الحرمين استعدادات مكثفة من أجل موسم حج 1443هـ، واضعة عددًا من البرامج والخطط لتقديم أعلى مستوى من الخدمات.

وترتكز خطة رئاسة الحرمين على التكامل والترابط مع مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين؛ حرصًا على سلامة الحجاج والقاصدين.