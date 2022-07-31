جدد حساب المواطن التأكيد على موعد دراسة الأهلية بالنسبة للمتقدمين الجدد على البرنامج.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد المسجلين الجدد قال فيه:” أنا مستوفي جميع الشروط ولم يتم دراسة الأهليه لحد الآن؟؟” وردت بالقول: إنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ ” 16 يوليو ” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر أغسطس المقبل.

التسجيل في حساب المواطن

وأتاح البرنامج مؤخرًا التسجيل لمن لم يسبق له التسجيل أو من تم حذف حسابه من خلال الرابط ، عن طريق الخطوات التالية:

1- تسجيل جديد

2- تفاصيل الطلب

3- تعبئة البيانات

4- تقديم الطلب

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق

وفي وقت سابق لفت البرنامج إلى أن الفرق بين الأهلية والاستحقاق هي أن شروط الاستحقاق منها الجنسية للمستفيد الرئيسي وكذلك معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لمعايير منها، عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.