وفر المرور السعودي الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1443هـ، وذلك في إطار تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة وتوفير أعلى سبل الراحة لهم.

في إطار تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة وتوفير أعلى سبل الراحة لهم؛ ⁧#المرور_السعودي⁩ يوفر الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1443 هـ

وللاستفادة من الخرائط يمكن زيارة الرابط:https://t.co/ip9kQ662V8#بسلام_آمنين pic.twitter.com/k6If9XavbF — المرور السعودي (@eMoroor) July 4, 2022

الاستفادة من الخرائط:

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إنه للاستفادة من الخرائط يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.

خرائط الحركة المرورية لحج 1443هـ:

والخرائط هي معلومات تفصيلية عن الحركة المرورية لحج 1443هـ، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.

ولتحميل تطبيق خرائط الحركة المرورية لحج 1443هـ عبر الآيفون من هنا وللأندرويد من هنا.