أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان لأمطار خفيفة ونشاط في الرياح.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من ليل اليوم الثلاثاء.

كما أشار إلى تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة، وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية، حيث تتأثر بالتنبيهات المذكورة كل من: السليل ووادي الدواسر.

وتستمر الظواهر الجوية المذكورة حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأربعاء.

وفي جازان تتأثر كل من: الدرب، وبيش، وجازان، وفرسان؛ لرياح نشطة وسحب رعدية، وتستمر حالة التنبيه حتى الواحدة من صباح غدٍ الأربعاء.

أمطار رعدية على عسير:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لنشاط الرياح السطحية والأمطار الرعدية؛ ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

كما تتأثر في عسير كل من: المجاردة ورجال ألمع، والمحايل.

وتنشط الرياح السطحية والأمطار الرعدية؛ إذ تستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتؤثر الظواهر المذكورة على كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والعرين، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه من الظواهر المذكورة على عسير حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

توقعات الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، قد تمتد إلى الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.