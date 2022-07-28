توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أنه بوجه عام درجة الحرارة في الخليج ومنها الشرقية أقل من معدلها لمثل هذه اليوم من السنة بسبب توغل الرياح الموسمية من بحر العرب وتشكل السحب المتفرقة.

الحالة المطرية مستمرة:

كما توقع المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تكون الحالة المطرية الصيفية مستمرة، والشرق له نصيب كما الجنوب الغربي، حيث من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية والأحساء، وقد تمتد نحو أجزاء متفرقة من منطقة الرياض، بالإضافة إلى أجزاء من قطر والبحرين والإمارات واليمن وعمان.

ولفت إلى أن هناك توقعات صيفية مشجعة لمنطقة الرياض ومنها العاصمة مطلع الأسبوع القادم.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الخميس، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

وبحسب تقرير الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.