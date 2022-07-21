توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تحسن فرصة هطول الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة والخليج، نهاية هذا الشهر والثلث الأول من الشهر المقبل.

وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه حسب المراصد، متوقع تقدم الفاصل المداري شمالًا، نهاية هذا الشهر والثلث الأول من الشهر المقبل.

الفاصل المداري:

ولفت إلى أن الفاصل المداري هو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة، ومعنى ذلك تقدم كميات جيدة من الرطوبة التي هي مادة السحاب، وبالتالي تحسن فرصة هطول الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة والخليج.

وأشار إلى أن الحالة واسعة على المملكة والخليج كما ترسمها نماذج الطقس، مع فرصة جريان أودية على الجنوبية والغربية من المملكة وسلطنة عمان والإمارات وقطر واليمن، كما أنه متوقع أن تمتد الحالة الصيفية على أجزاء من الوسطى والشرقية والشمالية، والحالة بعيدة نسبيًا.

توقعات طقس اليوم:

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الخميس، استمرار ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وقد تمتد السحب الرعدية الممطرة إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مع استمرار الطقس شديد الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.