توقع الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حسب المراصد، أن تشهد الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الخميس لصباح الجمعة 9 ذي الحجة ذروة الحالة الممطرة على سلطنة عمان وجنوب المنطقة الشرقية من المملكة.

أمطار وبرد وسيول:

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول، حيث تمتد الأمطار من خفيفة لمتوسطة إلى الإمارات ومرتفعات جازان.

كما تشهد معظم المناطق والخليج أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا ومتوقع أن تكون الحرارة اليوم الخميس حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المملكة والخليج مع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من السعودية.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية.

وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.