أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن تعرض منطقة القصيم إلى رياح نشطة، وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الأسياح، والشماسية، وعيون جواء، وعنيزة. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

كما أشار إلى تأثر بعض المدن بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وتساقط البرد والسيول، وانعدام مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل المدن المتأثرة بالتنبيه كلاً من: البدائع، والبكيرية، والثامرية، والخبراء، والرس، والشماسية، والعمار، والفوارة، والمذنب، وبريدة، ورياض الخبراء، وعنيزة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة ورياح على المدينة المنورة

وفي وقت سابق؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير ,وجازان, في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.