توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية.

مناطق الهطول:

وتكون الحالة على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والعيدابي، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وبيش، والدرب.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الحالة من المتوقع أن تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الخميس، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

وبحسب تقرير الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.