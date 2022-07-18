قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن أكثر المناطق المتأثرة بالموجة الحارة هي المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية والمناطق الشرقية من منطقة الرياض، ومتوقع أن تلامس الحرارة 51 مئوية.

موجة حارة:

وتابع، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن بعض مناطق المملكة تشهد موجة حارة إلى شديدة الحرارة من اليوم حتى السبت المقبل.

ولفت إلى أن هذه الموجة الحارة تكون مصحوبة برياح شمالية شرقية، مع موجود غبار، كما توقع أن تتخطى درجة الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية، خاصة في محافظة النعيرية والمناطق الشمالية.