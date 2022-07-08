توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

توقعات طقس العيد:

وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه حسب مراصد الطقس المتوقع لإجازة عيد الأضحى 1443هـ، تسود أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على المملكة والخليج، مع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات وجنوبي الشرقية والرياض تمتد نواحي نجران وجازان وعسير والباحة بأمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

جريان أودية وبحيرات سيول:

وتابع: أن هناك فرصة جريان أودية واحتمال تشكل بحيرات من السيول في الربع الخالي نتيجة لغزارة الأمطار، واحتمال أن يتكرر سيناريو العام الماضي ما بين وادي الدواسر والأفلاج وجنوب حوطة بني تميم والحريق، يرافق ذلك نشاط للرياح السطحية على معظم المناطق.