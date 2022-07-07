توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس اليوم الخميس في المشاعر المقدسة.

طقس المشاعر المقدسة:

وبحسب ما نشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، من المتوقع أن تشهد المشاعر المقدسة رياحاً سطحية قد تثير الأتربة والغبار على الطرق السريعة خلال النهار وقد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.