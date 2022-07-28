توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن طقس اليوم الخميس، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

طقس اليوم:

وبحسب تقرير الأرصاد، لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح:

وأشار تقرير الأرصاد لـ طقس اليوم الخميس إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وشرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج .