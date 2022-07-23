أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسيول، وأتربة مثارة، تحد من مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: بيشة، وتثليث، وطريب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأحد.



سحب رعدية على مكة

كما نبَّه المركز إلى تعرض منطقة مكة المكرمة إلى رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: القنفذة والمظيلف.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأحد.





تساقط البرد على جازان

وفي جازان تستمر حالة الأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية المذكورة هي كل من: الدرب، وبيش، وجازان، وفرسان.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

موجة حارة على المدينة المنورة

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبَّه في تقريره اليومي عن حالة الطقس من موجة طقس حارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة تصل إلى ٤٨ أو أكثر .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفريش والمسيجيد والمندسة واليتمة، تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرًا .