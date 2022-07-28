نجح المنتخب التونسي في الفوز على نظيره الجيبوتي بسداسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب لـ الشباب عن مباريات المجموعة الخامسة.

ملخص مباراة نسور قرطاج ضد جيبوتي

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب نسور قرطاج بهدفين دون رد سجلهما كل من محمد الضاوي وعزيز عبيد في الدقيقتين الـ23 والـ40.

وفي الشوط الثاني، واصل نسور قرطاج تألقهم ليضيف زين الدين ساسي ورائد بو شنيبة 3 أهداف في الدقائق الـ60 والـ70 والـ77.

ثم اختتم اللاعب عزيز عبيد سادس أهداف منتخب نسور قرطاج في الدقيقة الـ89.

سيواجه منتخب تونس، جاره الجزائري في دور ربع النهائي في البطولة العربية يوم الأحد المقبل.