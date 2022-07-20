في انتصار مبكر، نجح موقع تويتر في الفوز بالجولة الأولى من النزاع القضائي مع الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.

قبول حجة الموقع

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال قاض في محكمة بولاية ديلاوير الأمريكية إن هناك “سحابة من عدم اليقين”، بشأن صفقة تويتر، معلناً في الوقت نفسه قبول حجة الموقع التي تقول إن التأخير سيلحق أضرارًا بأعماله.

كما اتفق القاضي مع الشركة على أن تأجيل القضية، قد يعطي انطباعاً من عدم اليقين.

وأمرت المحكمة بعقد الجلسة المقبلة في أكتوبر المقبل.

وأوضحت رئيسة المحكمة، كاثالين ماكورميك، أن التأخير يهدد بإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه، و”كلما طال التأخير، زادت المخاطر”.

نبأ جيد لتويتر

ووفقًا لصحيفة “جارديان” البريطانية، اعتبر خبراء قانونيون، هذا التطور نبأ جيدا بالنسبة لـ”تويتر”، الذي طلب أن تكون هناك معالجة سريعة للدعوى القضائية.

فيما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن جلسة الثلاثاء تميزت بحجج شديدة اللهجة من كلا الجانبين – بما في ذلك محامي تويتر، مما مهد الطريق بأنها ستكون معركة قانونية مثيرة للجدل، لينتصر “تويتر” بفرض المحكمة محاكمة سريعة في أكتوبر.

ويسعى “تويتر”، الذي رفع دعوى قضائية على ماسك لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ.

لكن الأمر قد ينتهي إلى إلزام ماسك برسوم فسخ الاتفاق، التي قد تصل إلى أكثر من مليار دولار.