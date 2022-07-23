نشرت وزارة التعليم أهم إحصاءات نتائج إجراءات النقل المطورة لعام 1443هـ، والتي شملت أكثر من 33.900 معلم ومعلمة، والتي تعد ثاني أكبر حركة نقل في تاريخ الوزارة.

وجاءت أهم إحصائيات نتائج إجراءات النقل المطورة للعام الجاري كالتالي:

– أكثر من 33900 إجمالي عدد المنقولين من المعلمين والمعلمات

– 39% تم نقلهم من إجمالي نسبة المتقدمين على إجراءات النقل المطورة

– 80% تم نقلهم على الرغبتين الأولى والثانية

– 70% تم نقلهم من طالبي لم الشمل

حركة النقل شملت 33900 معلم ومعلمة

وأعلنت وزارة التعليم مساء اليوم، نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ، والتي شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنه انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم، أعلنت الوزارة اليوم نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، حيث شملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

مزايا ومرونة وموضوعية

واعتمدت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات المطوّرة للنقل، تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ لسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإلغاء قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة، تسمح للمتقدمين بتعديل الرغبات، وتمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وتعطي نقاطاً لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.​

وتفاعل المغردون عبر وسم “حركة النقل الخارجي”، حيث أكدوا أن حركة النقل لهذا العام جاءت لتلبي طموحات وتطلعات المعلمين والمعلمات.