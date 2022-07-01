عثر خبير أفاعي في جنوب إفريقيا، على ثعبان نادر برأسين، ما أثار صدمته لهذا الاكتشاف الغريب من نوعه.

مفاجأة صادمة

وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، استدعى مالكو أحد المنازل، صائد الثعابين نيك إيفانز، للإمساك بثعبان في حديقتهم، وعندما وصل تفاجأ بأفعى نادرة تعرف باسم “البني آكل البيض”، والتي كانت تتحرك في المكان.

نوع نادر يتحرك في اتجاهين

واعتبر إيفانز نفسه محظوظا في الإمساك بها لأنها نوع نادر، مشيرا إلى أنها تعاني من مشكلة وجود رأسين، لذا قد تتحرك في اتجاهين متعاكسين قبل أن تعود صوب اتجاه واحد.

وأوضح إيفانز أن هذا النوع من الأفاعي رغم شكله الغريب والمرعب، إلا أنه غير مؤذ وليس سامًا، لافتا إلى أن الثعبان الذي أمسكه يبلغ طوله 30 سم فقط.

وأضاف: “لم يكن هناك داع للخوف من الأفعى لأنها تخاف من الإنسان، ولا تتسبب بإيذائه، حيث لا تبادر في أغلب الأحيان بالهجوم”.