أعلن نادي الوحدة عن وصول ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الكوستاريكي أوسكار دوارتي وقائد منتخب لوكسمبورغ، جيرسون رودريغيز.

الوحدة يعلن وصول دوارتي ورودريغيز

ونشر نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول أوسكار دوارتي وجيرسون رودريغيز، فجر اليوم الخميس، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وتعاقد النادي مع مدافع ليفانتي الإسباني، دوارتي صاحب الـ33 عامًا لمدة موسمين حتى يونيو عام 2024 في صفقة انتقال حر، فيما ضم جيرسون رودريغيز صاحب الـ27 عامًا من دينامو كييف الأوكراني.

وبدأت إدارة النادي برئاسة سلطان أزهر في الاستعداد مبكرًا لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، وتعاقدت مع أكثر من صفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التأهل لدوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في احتلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، ليصعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023.