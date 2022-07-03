يستعد المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الأحد، للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

جارسيا يصل الرياض اليوم:

وسيصل المدرب الفرنسي إلى الرياض اليوم، للاجتماع مع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ومتابعة تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

ونجح آل معمر في الحصول على توقيع جارسيا لقيادة الفريق الأول بنادي النصر لمدة عامين، في أولى تجاربه خارج أوروبا، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو عقب 6 أشهر مع العالمي.

ومن المقرر أن يُناقش جارسيا مع آل معمر احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد، والمعسكر والمباريات الودية، أملًا في تجهيز اللاعبين بشكل مميز والمنافسة على الألقاب.

النصر في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.