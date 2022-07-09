تمسك المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، ببقاء أحد لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك للوقوف على مستواه الفني.

وكان اسم اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف ارتبط بالرحيل عن صفوف أصفر الرياض مع اهتمام كل من شباب الأهلي دبي ونادي الجزيرة الإماراتيين في صيف 2022.

ويرغب جارسيا في بقاء مشاريبوف للوقوف على مستواه الفني والحكم عليه لمعرفة إذا ما كان سيفيد الفريق بالمرحلة المقبلة أم لا بحسب “الإمارات اليوم”.

ويريد العالمي البقاء على أفضل لاعبيه من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل خاصة أن أصفر الرياض سينافس على لقب دوري المحترفين والسوبر السعودي وكأس الملك بالموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب الأوزبكي كان انضم إلى أصفر الرياض قادمًا من نادي باختاكور الأوزبكي.