أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن وصول المدرب الفرنسي رودي جارسيا غدًا الأحد لتولي مهمة تدريب الفريق والاجتماع مع مسلي آل معمر رئيس النادي.

ما سيفعله جارسيا بمجرد وصوله الرياض ؟

وذكر حساب نادي النصر في “تويتر” أن المدرب الفرنسي سيصل غدًا إلى الرياض للاجتماع برئيس النادي ومتابعة تحضيرات الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وفي وقت سابق، يفكر نادي النصر في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحد لاعبي نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بطلب من المدرب الفرنسي.

وذكر الإعلامي سانتي أونا أن أصفر الرياض مهتم بضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة والذي لعب في الفترة الماضية مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.