تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً الأحد، استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة.

ويتم ذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية ويستمر القبول حتى يوم الأحد 19-1-1444هـ.

شروط المنح في جامعة الأمير سطام

وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.