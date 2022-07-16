حددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم الجمعة القادم موعداً لاستقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول للعام الجامعي القادم في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب: www.rbu-admit.edu.sa .

موعد القبول في جامعة الأمير سطام

وأوضحت الجامعة أن القبول يستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 28 – 12 – 1443هـ، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الأحد 25 – 12 – 1443هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2 – 1 – 1444هـ من خلال بوابة قبول الطالبات: https://fad.psau.edu.sa.