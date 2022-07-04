أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر .

شروط القبول في جامعة الأمير سطام

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة أنه تم تحديد بدء التقديم للطلاب يوم الجمعة 23-12-1443هـ، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 28-12-1443هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa ، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الأحد 25-12-1443هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2-1-1444هـ، وذلك من خلال بوابة قبول الطالبات عبر الرابط : https://fad.psau.edu.sa ‏