استحدثت الكلية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية عدة برامج وتخصصات نوعية لدرجة الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط مع بداية العام الدراسي 1444 هـ، شملت: هندسة التعدين، والإدارة الإلكترونية، وإدارة تنظيم الفعاليات، والبرمجة، وعلوم الحاسب، وإدارة المستودعات، والمواد البشرية، والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وتقنية المعلومات، والمحاسبة والضرائب.

مستهدفات رؤية 2030

ويأتي ذلك بما يتوافق مع سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما استحدث كلية العلوم الطبية التطبيقية برنامجي : ” العلاج الوظيفي ” و” الصحة والسلامة المهنية ” ، إضافة إلى فتح القبول في تخصص الهندسة الصناعية للطالبات للعام الجامعي 1444هـ في إطار سعي الجامعة لفتح مجالات أوسع للطالبات.