أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك خلال المدة من يوم الأحد 2 محرم لعام 1444هـ ولغاية يوم الخميس 6 محرم لعام 1444هـ.

معايير القبول في جامعة الحدود الشمالية

وأوضحت الجامعة أن معايير احتساب النسبة الموزونة للطلاب والطالبات “علمي” 50% لشهادة الثانوية العامة و25% لدرجة اختبار التحصيلي و25% اختبارت القدرات، وطالبات “الأدبي” 60% للثانوية العامة و20% للتحصيلي 20% للقدرات، والطلاب “الأدبي” 60% للثانوية العامة و40% للقدرات، لافتة النظر إلى أن أقل نسبة موزونة مقبولة لعام 1444هـ لبرنامج البكالوريوس للعلمي والأدبي للجنسين هي 80%، ولبرنامج الدبلوم العلمي والأدبي للجنسين 75%.

وأشارت إلى أن نتائج الترشيح ستكون في 10 محرم، وتأكيد القبول إلكترونياً خلال المدة (من 10 محرم لغاية 12 محرم).