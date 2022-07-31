أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1444هـ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية .

القبول في جامعة القصيم

وحددت العمادة الجدول الزمني لأعمال القبول، حيث يفتح للطلاب اليوم، كما يتاح التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة “طالبات” فقط يوم الإثنين الموافق 3 / 1 / 1444هـ، إضافة إلى إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة لكل من الطلاب والطالبات يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1 / 1444هـ ، على أن يتم يوم الخميس الموافق 6 / 1 / 1444 هـ إغلاق بوابة التقديم.

التخصصات المتاحة وشروط القبول

ويمكن للراغبين في التقديم معرفة التخصصات المتاحة وشروط القبول وآلية التقديم من خلال الاطلاع على نشرة القبول عبر الرابط للطلاب والطالبات، وللاطلاع على نشرة القبول للمنح الداخلية لغير السعوديين عبر الرابط .