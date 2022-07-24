فتحت جامعة الملك خالد باب استقبال طلبات القبول والتسجيل للعام الجديد من خلال البوابة الإلكترونية اعتبارًا من اليوم الأحد 25 ذي الحجة الساعة 4 عصرًا.

وأفادت عمادة القبول والتسجيل أن فتح البوابة يستمر لمدة 5 أيام، مؤكدة أن أسبقية تقديم الطلب لا تؤثر في القبول بالجامعة أو المفاضلة بين التخصصات.

جدول القبول في جامعة الملك خالد

وبحسب جدول القبول في الجامعة سيتم فتح بوابة التسجيل يوم الأحد 25/12/1443 الموافق 24/7/2022 ويستمر حتى يوم الأحد 2/1/1444 الموافق 31 يوليو الجاري.

وقالت الجامعة إن موعد إعلان النتائج سيكون يوم الأربعاء 5/1/1444 الموافق 3/8/2022 على أن يتم فتح باب تعديل الرغبات من يوم الجمعة 5/8/2022 وحتى يوم الخميس 11/8/2022.