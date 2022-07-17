تبدأ جامعة الملك خالد في أبها فتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

وبحسب جدول القبول في الجامعة سيتم فتح بوابة التسجيل يوم الأحد 25/12/1443 الموافق 24/7/2022 ويستمر حتى يوم الأحد 2/1/1444 الموافق 31 يوليو الجاري.

وقالت الجامعة إن موعد إعلان النتائج سيكون يوم الأربعاء 5/1/1444 الموافق 3/8/2022 على أن يتم فتح باب تعديل الرغبات من يوم الجمعة 5/8/2022 وحتى يوم الخميس 11/8/2022.

دورات جامعة الملك خالد للأطفال

ومؤخرًا نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة برنامجًا تدريبيًّا شمل 40 طفلًا وطفلة من عمر 9 إلى 13 سنة، تحت عنوان “تعلم أساسيات القطع الإلكترونية وبرمجة الروبوتات”، وذلك لمدة 4 أيام.

وأوضحت الجامعة أنه تم تعريف الأطفال على الأجهزة ذات الاستخدام اليومي بما يسهم في دعم قدراتهم على توظيف القطع الإلكترونية المتوافرة فيها بابتكارات تقنية تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.