أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء للعام الجامعي 1444هـ في المقر الرئيس والكليات التطبيقية بالمحافظات، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: