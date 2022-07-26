أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء للعام الجامعي 1444هـ في المقر الرئيس والكليات التطبيقية بالمحافظات، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أستاذ.
- أستاذ مساعد.
- أستاذ مشارك.
- محاضر.
- مدرس لغة.
وأوضحت جامعة الملك خالد أن الوظائف متاحة في مختلف التخصصات “الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية، القانونية، الصحية والطبية، وغيرها”.
رابط التقديم
– يبدأ التقديم ابتداء من يوم الأحد بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م، ينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/19هـ الموافق 2022/08/17 م، من خلال الرابط التالي ( اضغط هـنـا )
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