أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المميز بمقابل مالي للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

ملء نموذج الطلب بعناية

ونشرت جامعة الملك سعود، على حسابها بموقع “تويتر”، رابطًا يشمل كل ما يريد الطلاب معرفته عن البرنامج وتكلفة الدبلومات والتسجيل من خلاله http://darpc.ksu.edu.sa.

وأوضحت الجامعة أن الطالب الراغب في التقديم عليه القيام بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسه، مؤكدة ضرورة ملئها بدقة حيث يعد الطالب مسؤولاً عن صحة المعلومات التي يدونها.

وأكدت جامعة الملك سعود أن حسن اختيار التخصص من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يوليها كل العناية والاهتمام قبل دفع الرسوم، على أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

شروط ومعايير القبول:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

-عدم قبول أي طالب سبق قبوله وانتظامه بالجامعة، لكن يمكن النظر في إعادة قيد من انقطع أو انسحب من الجامعة، إذا تقدم لذلك خلال 4 فصول دراسية من تاريخ طي القيد أو الانسحاب من الجامعة.

-لا يتم قبول الطلبات المقدمة من حاملي درجة البكالوريوس للتقديم من جديد لمرحلة بكالوريوس أخرى.

-عدم قبول أو تحويل متقدم كان مفصولًا من جامعة لأسباب تأديبية.