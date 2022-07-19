اكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، أن قرارات مجلس شؤون الجامعات التي تضمنت رفع نسب القبول في التخصصات النوعية والتركيز على الشهادات الاحترافية والمهنية التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل تهدف إلى صناعة كوادر وطنية احترافية و إيجاد مخرجات تعليمية تنافسية تعزز رؤية المملكة 2030.
رفع نسب القبول
وكان مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ أصدر أمس عدداً من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.
التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل
وتضمّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات، رفع القبول لضعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%) في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.
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