اكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، أن قرارات مجلس شؤون الجامعات التي تضمنت رفع نسب القبول في التخصصات النوعية والتركيز على الشهادات الاحترافية والمهنية التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل تهدف إلى صناعة كوادر وطنية احترافية و إيجاد مخرجات تعليمية تنافسية تعزز رؤية المملكة 2030.

رفع نسب القبول

وزير التعليم وكان مجلس شؤون الجامعات برئاسةد.حمد بن محمد آل الشيخ أصدر أمس عدداً من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.

التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل