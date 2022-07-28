حددت جامعة الملك فيصل الاثنين القادم، موعداً لبدء الاختبار التحريري للمتقدمين إلى الكليات الصحية (الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية)، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. فيما ستعلن الجامعة نتائج الدفعة الأولى من المقبولين لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم “انتظام” للعام الجامعي 1443 – 1444هـ في 17 محرم المقبل.

التسجيل في جامعة الملك فيصل

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي أن بوابة القبول شهدت خلال المدة من 25 إلى 28 ذي الحجة الحالي إقبالًا كبيرًا من المتقدمين والمتقدمات بلغت أكثر من 63504 طلبات إلكترونية بنجاح، منها 1022 طالبًا وطالبة حاصلين على نسبة كاملة ١٠٠٪، و8513 طالبًا وطالبة على نسبة موزونة أعلى من ٩٥٪، و22868 طالبًا وطالبة أعلى من ٩٠٪، كما تلقت ما يزيد عن ١١٠٠ طلب لبرامج الدبلوم المخصصة للباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل، وما زال التقديم لهذه الفئة مستمراً حتى يوم الأحد المقبل.

الاختبارات التحريرية في الكليات الصحية

وأكد أنه ستُرسَل رسالة نصية تنبيهية للمتقدمين والمتقدمات للاختبارات التحريرية في الكليات الصحية للدخول على البوابة والاطلاع على الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الجامعة قدمت عبر قنواتها الرقمية المتعددة الإجابات عن استفسارات المتقدمين وكامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة، مما مكن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة، داعياً الجميع إلى أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.