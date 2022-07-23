أعلنت جامعة حائل اليوم السبت، دليل القبول للعام الجامعي 1444هـ، الذي يتضمن مواعيد وشروط القبول والتخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في الكلية التطبيقية، بناء على قرارات مجلس شؤون الجامعات، وفق التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

مواعيد القبول في جامعة حائل

وجاءت مواعيد القبول كالآتي:

فتح باب القبول الإلكتروني الأحد الموافق 25-12-1443 / 24-7-2022

إغلاق بوابة القبول لإلكتروني الخميس الموافق 29-12-1443/ 28-7-2022

إعلان نتائج القبول في الجامعة الأربعاء الموافق 5-1-1444/ 3-8-2022

آخر موعد لتأكيد القبول السبت الموافق8-1-1444/ 6-8-2022

فتح باب القبول السنوي

وبناء على دليل القبول تبدأ جامعة حائل، غدًا الأحد، فتح باب التسجيل لقبول خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بدرجات البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل، ويستمر التسجيل حتى الخميس 29 ذي الحجة.

وأشارت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلى أنه سيتم إعلان المقبولين في الجامعة الأربعاء 5 محرم 1444هـ؛ على أن يتم توجيه رسائل نصية SMS للطلاب والطالبات، بينما حددت السبت 8 محرم 1444هـ، آخر موعد لتأكيد طلب الالتحاق بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني، ومن لم يؤكد قبوله سيلغى ‏ويُقبل مَن كان بالقائمة الاحتياطية.