أعلنت جامعة حائل اليوم السبت، دليل القبول للعام الجامعي 1444هـ، الذي يتضمن مواعيد وشروط القبول والتخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في الكلية التطبيقية، بناء على قرارات مجلس شؤون الجامعات، وفق التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
مواعيد القبول في جامعة حائل
وجاءت مواعيد القبول كالآتي:
- فتح باب القبول الإلكتروني الأحد الموافق 25-12-1443 / 24-7-2022
- إغلاق بوابة القبول لإلكتروني الخميس الموافق 29-12-1443/ 28-7-2022
- إعلان نتائج القبول في الجامعة الأربعاء الموافق 5-1-1444/ 3-8-2022
- آخر موعد لتأكيد القبول السبت الموافق8-1-1444/ 6-8-2022
فتح باب القبول السنوي
وبناء على دليل القبول تبدأ جامعة حائل، غدًا الأحد، فتح باب التسجيل لقبول خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بدرجات البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل، ويستمر التسجيل حتى الخميس 29 ذي الحجة.
وأشارت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة إلى أنه سيتم إعلان المقبولين في الجامعة الأربعاء 5 محرم 1444هـ؛ على أن يتم توجيه رسائل نصية SMS للطلاب والطالبات، بينما حددت السبت 8 محرم 1444هـ، آخر موعد لتأكيد طلب الالتحاق بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني، ومن لم يؤكد قبوله سيلغى ويُقبل مَن كان بالقائمة الاحتياطية.
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