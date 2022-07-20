قال وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة الدكتور نايف العمري إن العام الدراسي القادم سيشهد عدة تغيرات ليست فقط على مستوى الجامعة فحسب، وإنما على مستوى التعليم الجامعي للمملكة، في ظل التحول لنظام الفصول الثلاثة الذي يحتاج إلى عدة تعديلات على الخطط والبرامج وما إلى ذلك.

فيديو | وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة د. نايف العمري: العملية التعليمية في العام المقبل ستشهد تغيرات عدة منها نظام القبول المباشر وإلغاء السنة التحضيرية والتحول إلى الفصول الثلاثة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/moIAfjw2jH — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 20, 2022

وأضاف خلال مداخلته في قناة الإخبارية: “ستكون هناك برامج جديدة، ونظام قبول جديد في جامعة طيبة؛ فلأول مرة يطبق نظام القبول المباشر في جميع التخصصات، وبالتالي سيكون هناك تغيرات كثيرة جذرية في أنظمة القبول في الجامعة”.

وتابع: “من العام المقبل سيتم إلغاء السنة التحضيرية، وسيكون المقبول مباشرة على التخصصات الموجودة، والمفاضلة بين الطلاب ستكون بناءً على النسبة الموزونة والرغبات”.

الشورى يطالب التعليم بإعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة

يذكر أن مجلس الشورى صوَّت بالأغلبية لصالح الموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي الجاري، وأقر إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة “النظام الثلثي”، على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

نظام الفصول الثلاثة في الجامعات

كما دعا المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة التعليم إلى تقييم النظام الثلثي في المدارس والتراجع عنه إن لزم الأمر، طالبًا بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الإلكتروني والتعليم عن بعد والمدمج، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأقر توصية لدعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.