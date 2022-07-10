نجح لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش في الفوز بلقب ويمبلدون للتنس اليوم الأحد، وذلك بعد الفوز على الأسترالي نيك كيريوس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

اللقب هو الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام.

كيف فاز جوكوفيتش؟

ولا يزال الإسباني رفائيل نادال هو المتصدر برصيد 22 بطولة في الغراند سلام، كما أعلن نادال انسحابه من دور نصف النهائي لهذه المسابقة بسبب الإصابة.

ونجح جوكوفيتش في استغلال توتر وتسرع نيك كيريوس ليفوز عليه بثلاث مجموعات ويحقق اللقب.