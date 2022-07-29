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بدأ الفريق الكروي الأول في الهلال، تدريبه الأول في بريطانيا وذلك تحضيرًا للموسم الجديد 2022/ 2023.

وفرض المدرب الأرجنتيني رامون دياز تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ولم يشارك كذلك الحارس عبدالله المعيوف في التدريبات لشعوره بآلام أسفل الظهر، كما خضع ياسر الشهراني لجلسة علاجية في مقر إقامة الفريق في مدينة برمنجهام البريطانية.

وفي وقت سابق، كشف نادي الهلال عن أول تصرف للمهاجم النيجيري أوديون إيغالو، وذلك بعد تعذر سفره إلى بريطانيا للمعسكر الإعدادي مع أزرق الرياض.

وتعذر سفر اللاعب النيجيري إلى بريطانيا لأسباب قانونية مستجدة بسبب قضية عائلية بحسب قناة “العربية”.