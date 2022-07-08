ضج جبل الرحمة، اليوم الجمعة، بأصوات ودعوات حجاج بيت الله الحرام في مشاهد مهيبة، ليوم عرفة.

فيديو | في مشاهد مهيبة.. جبل الرحمة يضج بأصوات ودعوات حجاج بيت الله الحرام#بسلام_آمنين#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/Wvl8qx0OlU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وحرص ضيوف الرحمن في يوم عرفة على صعود جبل الرحمة، والإخلاص في الدعاء والاجتهاد في العبادة في هذا اليوم، الذي يعتبر خير يوم طلعت عليه الشمس.

وصف جبل الرحمة:

والمعروف أن عرفة وعرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه (30) مترًا، ويمكن الوصول إلى قمته عبر (91) درجة، وبوسطه شاخص طوله (4) أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

ويقع جبل الرحمة على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو (15) كيلومترًا وعلى بعد (10) كيلومترات من مشعر منى و(6) كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب (10.4) كيلومترات مربعة.

وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).