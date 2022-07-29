استيقظت الأردن اليوم على خبر صادم إذ قامت سيدة بقتل ابنيها الاثنين خنقًا، في العاصمة عمان.

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وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن المديرية تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بقيام زوجته بقتل طفليهما خنقًا.

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وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “تمّ التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة”.

وتابع: “تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء”.

وبيّن بعد الوصول لموقع الحادث أن الأم من مواليد 1975، وقامت بقتل طفليها؛ الأول: نبيل مواليد 2016 ويبلغ من العمر ست سنوات، والثانية: إيمان مواليد 2014 تبلغ من العمر 8 سنوات، بالخنق داخل منزلها؛ وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

حادث مكرر:

وبالرغم من قسوة الحادثة؛ إلا أنها ليست الاولى في الأردن؛ فقبل أسابيع أقدم أحد المواطنين الأردنيين على قتل طفليه ضربًا في مدينة الرمثا.

كما قتل آخر اثنين من أبنائه رميًا بالرصاص في عجلون.

ويشهد الوسط الأردني مطالبات بتشديد العقوبات لمثل هذه الجرائم؛ وإعادة تفعيل عقوبة الإعدام علمًا بتجميدها منذ عدة سنوات.