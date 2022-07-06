يستعد جسر الجمرات لاستقبال ضيوف الرحمن، بطاقة استعابية تفوق أكثر من 300 ألف حاج في الساعة، في المشاعر المقدسة.

فيديو | في ظل تسخير المشاريع الضخمة لخدمة ضيوف الرحمن.. جسر الجمرات في المشاعر المقدسة يستوعب أكثر من 300 ألف حاج في الساعة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/IemYD8t3zq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2022

تكلفة 4 مليارات و200 مليون ريال

ويقع جسر الجمرات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات و200 مليون ريال، ويتكون من 5 طوابق ارتفاع كل منها 13 مترًا. ويبلغ طول جسر الجمرات 950 مترًا، بطاقة استيعابية في طابقه الواحد تصل إلى 120 ألف حاج لكل ساعة.

226 عربة كهربائية لنقل الحجاج

والخدمات الإنسانية لها نصيب في جسر الجمرات فتتواجد 226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج، تتوافر داخل مبنى الجسر والمشاريب المتصلة به.

بتلك الخطط الفنية والهندسية والمهنية، يلقى حجاج بيت الله أرقى الخدمات التي تعكس حسن وفادة المملكة في استقبال ضيوفها وزائريها.

تفويج الحجاج إلى 36 مصلى في المسجد الحرام

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تابعت استقبال المصلين خلال موسم الحج هذا العام داخل المسجد الحرام وأدواره والسطح والبدرومات وتفويجهم إلى المصليات المخصصة لهم، إضافة لإدارة حركتهم والحرص على تهيئة جميع المشايات الرئيسية والفرعية ومتابعة دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي بأن عدد المصليَّات التي يتم التوجيه إليها هي (36) مصلى تشمل ( 4) مصليات بالدور الأرضي، و(9) بالدور الأول، و(6)مصليات في التوسعة الدور الأول, و(4) مصليات بالتوسعة الدور الأرضي, و(4) مصليات بالبدروم, و(6) مصليات بالسطح, و(3) بسطح المسعى.