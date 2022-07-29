أكد الناقد الرياضي جمال عارف أنه لا يمكن للإعلام المنتمي لنادي النصر بالتأثير على قرارات لجنة الاحتراف لمصلحة ناديه ضد الاتحاد في قضية النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان أصفر الرياض فسخ عقد اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، ثم في ديسمبر الماضي انتقل المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد.

كواليس القضية

ولكن تبين بعد ذلك أن حامد البلوي، إداري نادي الاتحاد، حرّض حمدالله على فسخ العقد مع أصفر الرياض في سبتمبر الماضي وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد الاتحاد واللاعب المغربي.

وقال عارف عبر حسابه في “تويتر” : “طالما أن لجنة الاحتراف اعتدت بالتسجيل لا بد لها أن تعتد أيضا بشهادة الاشخاص”.

وتابع: “بالمنطق والعدالة أرى أن محاولات بعض الإعلام المهتم بالشأن النصراوي الضغط على لجنة الاحتراف بإصدار القرار لمصلحة ناديهم لا يمكن أن تؤثر على سير القضية حتى يخرج القرار عادلاً منصفًا للطرفين”.