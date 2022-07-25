ينتظر عشاق النادي الأهلي ما ستسفر عنه قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي تُجرى في مقر النادي اليوم الاثنين.

وكان الراقي أعلن في السابع من يوليو الجاري أنه سيعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة أوضاع النادي يوم 25 يوليو بعد الحصول على موافقة من وزارة الرياضة.

وأبدت جماهير الراقي غضبها من إدارة ماجد النفيعي حيث طالبت برحيله وبرحيل موسى المحياني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي بعد تدهور أوضاع الفريق وهبوطه لدوري يلو.

القراران المتوقعان

القرار الأول المتوقع هو سحب الثقة من مجلس إدارة ماجد النفيعي ومطالبته بتقديم الاستقالة، بسبب تردي وضع النادي معه في موسم 2021/2022 الذي أدى لهبوط الفريق في النهاية لدوري يلو.

القرار الثاني ربما هو الدعوة لإجراء انتخابات في النادي لاختيار مجلس إدارة جديدة يحقق طموحات النادي في دوري يلو والصعود لمنافسة دوري المحترفين من جديد بداية من موسم 2023/2024 وهو الموسم الذي ستصل فيه عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريق.

رسالة قوية من لاعب الأهلي السابق

وكان مصطفى بصاص لاعب الأهلي السابق، وجه رسالة إلى ماجد النفيعي رئيس الأهلي وطالبه بالاستقالة، وذلك بعد هبوط الراقي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقال بصاص في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat : ” الأفضل لك تستقيل، أعتقد أن الأمر انتهى ما في أحد يريد استمرارك”.