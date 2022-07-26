طالبت جماهير الأهلي بتدخل وزارة الرياضة، لحل مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، بعد تسببها في هبوط الفريق الأول لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تفاصيل الجمعية العمومية

وعقد النادي الأهلي بالأمس، جمعية عمومية غير عادية، وقدم 11 عضوًا ذهبيًا مذكرة إلى وزارة الرياضة من أجل التدخل وحل مجلس الإدارة، خاصة أنها الجهة الوحيدة التي تستطيع اتخاذ هذا القرار.

وعلى غير المتوقع، يبدو أن إدارة النفيعي ستستمر، على الرغم من معاناة النادي الأهلي إداريًا وفنيًا طوال الفترة الماضية، حيث لم تظهر مخالفات جسيمة خلال الجمعية العمومية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جماهير الأهلي تطالب بتدخل وزارة الرياضة

وتفاعلت الجماهير الأهلاوية مع الجمعية العمومية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبت وزارة الرياضة بضرورة التدخل سريعًا وحل إدارة النفيعي، لعودة النادي لمكانته، وهو ما أيده الإعلاميون أيضًا.

وأشاد القانوني خالد الشعلان بتصريحات خالد أبو راشد، بعدما طالب وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة الأهلي، وقال: “أحسنت.. هكذا يكونُ دور العضو وخصوصاً الذي يحمل (القانون)”.

وتابع: “هذا هو الذي كنتُ أطالب فيه في طرحٍ لي سابق ومساحاتٍ سابقة استناداً للمادتين م٣٠ – م٨٧ من اللائحة الأساسيَّة للأندية.. المُهم المواصلة بمطلب ضرورة حل مجلس الإدارة وتسنيد ذلك بالمُخالفات دوماً”.

وكتب الإعلامي سامي القرشي: “لن نتوقف حتى يغادر النفيعي.. ولا زلت أعتقد أن الوزارة لديها فرصة ثانية لإقناع الأهلاويين أنها لا تعمل ضد ناديهم.. ملف المخالفات بات في حوزة الوزارة والتوجيه ببحث ما فيه سريعًا وفقا لما صرح به رجاء الله السلمي قد تم”.

ووجه رسالة إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورجاء الله السلمي، في ختام تغريدته، وقال: “الملف والكرة وإقناع الأهلاويين في ملعبكم”، وكتب محمد الثقفي: “اعترافات تسقط إدارة النفيعي: لم نحقق نصف الأهداف، لو نعلم أنّ حضورنا سيضر بـ الأهلي ماجينا.. هل سنرى تدخل للوزارة؟”.