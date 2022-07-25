تطرقت جماهير الأهلي للحديث عن ما سيدور في الجمعية العمومية غير العادية التي يُقيمها النادي مساء اليوم لمناقشة أوضاع النادي مؤخرًا بعد هبوطه لـ دوري يلو.

الناقد الرياضي علي الزهراني تحدث عن ما يدور في أروقة الراقي قائلًا: “حجم الضرر الناتج من سوء إدارة النفيعي وعملها أكبر من أن يُختزل في تهبيط الفريق وتعاظم الديون وهدر المكتسبات، حجم هذا الضرر وصل حد التأثير النفسي والمعنوي والصحي على شريحة كبيرة من أنصار الأهلي لا تزال تطالب بyنصافها وإنقاذ ناديها.”

بماذا علقت جماهير الأهلي؟

شريحة كبيرة من جماهير الراقي اتفقت مع تغريدة الزهراني حيث قالت إن الهبوط أصبح أمرًا واقعًا ولا بد من التركيز على بناء الفريق للمواسم المقبلة، حتى في حال النجاح والعودة مجددًا لدوري المحترفين.

وكان الراقي أعلن في السابع من يوليو الجاري أنه سيعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة أوضاع النادي يوم 25 يوليو بعد الحصول على موافقة من وزارة الرياضة.

وأبدت جماهير الراقي غضبها من إدارة ماجد النفيعي حيث طالبت برحيله وبرحيل موسى المحياني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي بعد تدهور أوضاع الفريق وهبوطه لدوري يلو.